Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона The Last of Us

2 ноября генеральный директор HBO Кейси Блойс заявил на пресс-конференции, что съёмки второго сезона сериала The Last of Us стартуют в первой половине 2024 года. Руководитель компании отметил, что производство продолжения задержалось из-за забастовок сценаристов и актёров США.

Премьера второго сезона The Last of Us ожидается в 2025 году. Однако сроки неокончательные поэтому, выход могут перенести на более позднее время. Другие подробности пока не раскрываются.