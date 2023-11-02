Когда выйдет продолжение аниме «Человек-бензопила»

Первый сезон аниме по мотивам манги «Человек-бензопила» о подростке с уникальными способностями получил рейтинг 97 процентов на Rotten Tomatoes и оценку 8,3 на Кинопоиске.

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«Лента.ру» рассказывает, чего ждать от новых серий и на какую дату запланирован выход второго сезона аниме «Человек-бензопила».

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Что известно об аниме «Человек-бензопила»?

«Человек-бензопила» — это манга, которую написал и проиллюстрировал молодой японский художник Тацуки Фудзимото. Первая часть публиковалась в журнале Shueisha Weekly Shonen Jump на протяжении двух лет — с декабря 2018-го до декабря 2020 года, — а вторая публикуется до сих пор, начиная с 13 июля 2022 года.

В 2021 году манга получила престижные премии «Сегакукан» и Harvey Awards, а к январю 2023 года тираж «Человека-бензопилы» превысил 23 миллиона экземпляров.

11 октября 2022 года студия МАРРА, которая занималась экранизациями «Атаки Титанов» и «Магической битвы», выпустила сериал «Человек-бензопила», который мгновенно стал одной из самых популярных телеадаптаций манги.

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Главное об аниме «Человек-бензопила»: Название на английском: Chainsaw Man

Год производства: 2022 (1 сезон)

Страна: Япония

Жанр: аниме, мультфильм, боевик, фэнтези, ужасы

Режиссеры: Рю Накаяма, Масато Накадзоно, Тацуя Есихара

Сценарий: Хироси Сэко, Тацуки Фудзимото

Композитор: Кэнсукэ Усио

Дизайн персонажей: Кадзутака Сугияма

Что происходит в первом сезоне сериала «Человек-бензопила»?

Действие аниме разворачивается в 1997 году, в альтернативной реальности, где люди сосуществуют с демонами. Демоны рождаются из человеческих страхов и несут огромную опасность. Здесь все еще существует Советский Союз, а такие события, как Холокост, создание ядерного оружия и эпидемия СПИДа, стерты из истории, потому что их поглотили соответствующие демоны.

По сюжету аниме, прошлое помнят только четыре самых могущественных демона.

Для борьбы с демонами есть специально обученные охотники. Парень по имени Дэндзи, потерявший отца и выплачивающий за него долг, как раз один из таких.

Юноша живет в бедности, пытается разобраться с якудза — японской мафией, но получается у него это плохо. Однажды преступники заманивают Дэндзи в ловушку и пытаются лишить жизни, но питомец Дэндзи, пес Потита, спасает героя. Он проникает в тело своего хозяина и становится его сердцем — теперь Дэндзи получает сверхспособности и может, например, превращать свои конечности в бензопилы.

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О необычном парне узнают в Бюро общественной безопасности и нанимают его на работу, чтобы Дэндзи снова охотился на демонов. Со временем юноша расправляется с долгами, набирается опыта и знакомится со своими коллегами — задумчивым охотником Аки, импульсивной полудемонессой Пауэр и таинственной начальницей Макимой, в которую он влюбляется. Заканчивается первый сезон появлением загадочной девушки, которая спрашивает у главного героя, кем он хочет быть — «деревенской или городской мышью».

Что известно о втором сезоне?

По сюжету манги загадочной девушкой оказывается Резе, которая будет играть важную роль в жизни Дэндзи. Изначально она стремится очаровать его и влюбить в себя (следуя корыстным целям), но потом планы девушки меняются. Помимо этой линии, во втором сезоне должно появиться еще больше опасных демонов, с которыми предстоит бороться команде Бюро.

Учитывая, что первый сезон сериала охватывал первые 38 глав манги, скорее всего, сюжет второго должен начаться с 39-й. Первая часть составляет примерно 40 процентов от всего сюжета, поэтому есть вероятность, что у сериала будет еще и третий сезон, который экранизирует главы с 53-й по 70-ю.

Дата выхода второго сезона

Дата выхода серий второго сезона на данный момент неизвестна. Зарубежные издания предполагают, что фанаты могут рассчитывать на премьеру второго сезона «Человека-бензопилы» в 2024 году, однако студия МАРРА еще не подтверждала эту информацию, так что о дате выхода новых серий можно только догадываться. Официального трейлера тоже пока нет.

Предполагается, что новый сезон аниме «Человек-бензопила» выйдет не раньше 2024 года.

Скорее всего, формат сохранится прежним — серии по 25 минут, которые будут выходить раз в неделю. Расписание выхода серий появится ближе к официальному релизу.

Персонажи сериала «Человек-бензопила» (осторожно: спойлеры)

Дэндзи — главный герой, охотник на демонов. В прошлом обычный подросток, а после перерождения — Человек-бензопила. Дэндзи – беззлобный, но довольно недалекий юноша. Он сражается с демонами, но делает это не из благих побуждений, а в основном для того, чтобы понравиться своей начальнице и урвать поцелуй. Его главная мечта — легкая жизнь рядом с любимой, однако в отдельные моменты Дэндзи не чужды самоотверженность, сострадание и смелость.

Потита — личный демон и пес-компаньон Дэндзи, когда-то первый Человек-бензопила.

Аса Митака — замкнутая старшеклассница, которая ненавидит демонов за то, что когда-то Демон-тайфун лишил жизни ее мать. Она заключает контракт с Демоном-войной и становится гибридом человека и одержимого — то есть, того, в ком есть часть демонического.

Макима — загадочная молодая женщина, возглавляющая четвертый отдел Бюро общественной безопасности. Она взяла Дэндзи в Бюро на роль «питомца» и активно манипулирует им.

Аки Хаякава — сотрудник Бюро общественной безопасности, работает в отделе Макимы. Сдержанный, верный и исключительно положительный. Аки мечтает отомстить Демону-огнестрелу за семью, периодически ругается с Дэндзи, но в итоге налаживает с ним отношения.

Химэно — сотрудница Бюро общественной безопасности, первая напарница Аки, у которой контракт с Демоном-призраком.

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Пауэр — сотрудница Бюро общественной безопасности, Одержимая Крови. Пауэр вспыльчива, инфантильна и эгоистична. Она заботится только о своих потребностях и считает себя лучше других охотников на демонов. Не поддерживает ничью сторону и открыто заявляет, что примет сторону сильнейшего. В глубине души очень одинока и стремится создать близкие связи с коллегами.

Ангел — демон в образе молодого человека андрогинной внешности, который символизирует страх людей перед ангелами. Обладает способностью забирать жизнь у любого, кто до него дотронется, но не стремится специально навредить людям. Становится вторым напарником Аки и впоследствии сближается с ним.

Резе — юная официантка родом из Советского Союза, пытающаяся соблазнить Дэндзи. На самом деле является гибридом, заключившим контракт с Демоном-бомбой. Послана лишить жизни Дэндзи.

Галгали — один из самых вежливых и приятных сотрудников Бюро общественной безопасности. Он заключил контракт с демоном Насилия, но при этом больше остальных выступает за решение конфликтов мирным путем. Чтобы контролировать свою силу, носит маску чумного доктора, которая выпускает газ в случае гнева. В отличие от большинства одержимых, Галгали удалось сохранить остатки человеческого мозга, благодаря чему он помнит многое из своего прошлого.