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Дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год

В следующем году 25 октября в кинотеатрах выйдет третья часть фильма «Ужасающий». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год
© Газета.Ru

Действие третьей части происходит во время Рождества, когда Арт (Дэвид Ховард Торнтон) терроризирует округ Майлз, пока его жители засыпают в канун праздника.

Второй фильм «Ужасающего», который вышел в 2022 году, принес $11 млн при бюджете в $250 тысяч.

«Замечательный успех «Ужасающего 2» был обусловлен не только ненасытным аппетитом к новым и захватывающим иконам ужасов, таким как клоун Арт, но и его беспрецедентным театральным выпуском и маркетингом, а также его непреклонным духом», — сказал режиссер и сценарист Дэмиен Леоне.

В августе дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма ужасов Константина Максимова «Телекинез». Действие фильма разворачивается в 1977 году в Москве, где в режиме полной секретности советские ученые исследуют паранормальные явления.

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