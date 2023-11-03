Дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год

«Замечательный успех «Ужасающего 2» был обусловлен не только ненасытным аппетитом к новым и захватывающим иконам ужасов, таким как клоун Арт, но и его беспрецедентным театральным выпуском и маркетингом, а также его непреклонным духом», — сказал режиссер и сценарист Дэмиен Леоне.