Опубликован трейлер сериала «Сёгун»

В трейлере эпического сериала «Сёгун» от Hulu и FX, который был представлен в четверг, 2 ноября, японский актер Хироюки Санада играет военачальника, борющегося за свою жизнь, пока его враги объединяются против него. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

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Кроме того, в картине играют актер Космо Джарвис и звезда «Патинко» Анна Савай.

События в сериале, основанном на романе Джеймса Клавелла, происходят в 1600 году в начале гражданской войны в феодальной Японии. В то время как персонаж Санады, осажденный лорд Ёсии Торанага, терпит поражение в самом начале фильма, в соседней рыбацкой деревне находят загадочный европейский корабль, а англичанин майор Джон Блэкторн, которого играет Джарвис, попадает в плен. Выживет ли Блэкторн, зависит от Тоды Марико (Анна Савай), которая является переводчицей Торанаги, призванной отомстить за своего отца.

Премьера сериала запланирована на февраль 2024 года.