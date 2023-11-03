Автор сценария «Абрека» пожелал всем избавиться от ненависти

Автора сценария картины «Абрек» рассказал о гуманистическом посыле фильма.

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Онлайн-кинотеатр START предлагает зрителям в День народного единства 4 ноября уникальный проект - многосерийный фильм «Абрек», созданный по повести Джамбулата Умарова.

Это не просто сериал, а фильм, организованный с поддержкой Института развития интернета (ИРИ) и направленный на любителей произведений, которые полюбили творчество Джека Лондона, сообщает телеканал «Царьград».

Описание фильма на официальном сайте START гласит: волк по имени Абрек играет ключевую роль в жизни чеченского подростка Халида и русского сапёра Володи. Хищник становится «учителем жизни», ведь через участие в увлекательных событиях он дарует людям уроки о ценностях жизни, о том, что стоит оставить позади, и за что стоит бороться.

Этот проект создан на основе книги Джамбулата Умарова. По словам первого заместителя председателя правительства Чеченской Республики, президента Академии наук Чеченской Республики, это произведение напоминает зрителям об истинных, непреходящих ценностях.