Кадр дня: сцена «Интервью с вампиром», ставшая кошмаром для Данст

Фильм Нила Джордана «Интервью с вампиром» стал одним из лучших в актерской карьере исполнителей главных ролей: Тома Круза и Брэда Питта. Не стала исключением и юная актриса Кирстен Данст, которой на момент съемок исполнилось лишь 11 лет. При этом девочке удалось если не затмить, то совершенно точно быть на равных с маститыми голливудскими звездами. При этом Кирстен признавалась, что не все на съемочной площадке давалось ей легко, несмотря на поддержку взрослых актеров.

© Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

Так, Данст рассказала о не слишком приятном опыте, который случился у нее на съемках. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Несмотря на то, что роль вампирши Клаудии для одиннадцатилетней Кирстен Данст не была первой в фильмографии (она начала сниматься с 6 лет), известной на весь мир ее сделала именно она. Актриса отмечала, что сниматься ей было комфортно, лишь одна сцена стала для нее настоящим кошмаром.

Согласно сюжету, герой Тома Круза превращает десятилетнюю девочку в вампиршу. Со временем Клаудия взрослеет внутренне, при этом оставаясь в теле ребенка. Девушка влюбляется в героя Брэда Питта и между ними случается поцелуй.

Кадр из фильма "Интервью с вампиром"

Именно съемки этого эпизода и оказались самым негативным воспоминанием Кирстен Данст от работы в фильме. Актриса признавалась, что ей, одиннадцатилетней девочке было крайне сложно целовать мужчину, который был почти на 20 лет старше нее.