Названа дата начала съемок нового сезона The Last of Us

Съемки второго сезона сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»), стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщает Variety.

Генеральный директор HBO Кейси Блойс отметил, что забастовки сценаристов и актеров Голливуда задержали производство второго сезона популярного шоу. Предположительно, новый сезон The Last of Us выйдет не раньше 2025 года.

Ранее стало известно, что американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль Джоэла в The Last of Us.