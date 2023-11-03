Тревел-блогер снял кино про Самару

Несколько дней назад в интернете появилось почти часовое видео о Самаре. Фильм (0+) о городе-курорте снял и опубликовал тревел-блогер, путешествующий по городам России. Он рассказал, почему Самара - главный курорт страны, почему сюда стоит приехать, а также почему жители так любят и ценят свой город.

Блогер снимал фильм в конце сентября, поэтому ему удалось не только сделать довольно большой, интересный и красочный обзор на город, но и застать теплую погоду.

Автор фильма рассказал об истории города, о его знаковых местах, а также объяснил, почему Самара - космическая столица. Он съездил в отдаленные районы, прогулялся по уютным и колоритным самарским дворикам, зашел в популярные заведения, прошелся по главным достопримечательностям и полюбовался волжскими закатами. Главной фишкой фильма стала набережная, которой посвящена значительная часть видео.

Зрители увидят площадь Куйбышева, пивоваренный завод, ракету и космический музей, улицу Ленинградскую, вертолетную площадку, парк Гагарина, Струковский и Ботанический сады, "Дом 77", "Солидарность Самара Арену", разные кафе и необыкновенную природу.

Кроме того, в фильме упоминается и Тольятти, который тесно связан с областной столицей региона. Автор фильма рассказывает не только о его истории, но и о крупнейшем советском и российском автомобилестроительном заводе "АвтоВАЗ".

В описании к фильму блогер поделился:

"Я приехал в Самару на пять дней, чтобы изучить этот город. До приезда я особо ничего про него не знал, и многие вещи меня действительно удивили. Например, настоящая ракета в центре города или что Самара - это город-курорт".

Сам фильм получился объемным и длится примерно 52 минуты. Однако за четыре дня его посмотрели уже более 30 тысяч человек.