Компания Toho опубликовала новый трейлер своего фильма "Годзилла - 1.0". Зрители могут оценить масштаб хаоса, который по сюжету гигантский ящерообразный монстр произвёл в послевоенном Токио. Картина - 37-я по счёту киноадаптация во франшизе, и её действие разворачивается в столице Японии, когда страна приходит в себя после Второй мировой войны. Постер к/ф "Годзилла - 1.0" (2023)Источник фото: TOHOПостановкой по собственному сценарию занимался известный японский специалист по компьютерной графике и художник Такаси Ямадзаки ("Люпен III: Первый"). Роли исполнили Рюносукэ Камики, Минами Ханабэ, Юки Ямада, Мунэтака Яоки и др."Годзилла - 1.0" - третий проект в карьере Ямадзаки, где он использовал Годзиллу как персонажа. Ранее он показал ящера в драме "Всегда: Закат на Третьей авеню 2" (2007), а также разработал в 2021-м году на его основе аттракцион "Godzilla the Ride" в японском парке развлечений Seibu-en.