Лучшие индийские сериалы, которые стоит посмотреть

Просмотр индийских сериалов – отличный способ познакомиться с культурой страны, которая до сих пор сохраняет свои древние традиции. В индийских шедеврах кинематографа кипят настоящие страсти, поэтому каждый сможет найти фильм, который придется по душе.

© Кадр из сериала "Махабхарата"

“Рамблер” рассказывает о самых интересных и захватывающих индийских сериала, которые смогут скрасить даже самый скучный вечер.

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“Как назвать эту любовь?”

Главный герой Арнав Сингх Райзада – подлый и циничный человек, которому неведомо, что такое извинения. Он считает, что всегда прав, и не желает уступать любому, кто с ним спорит. Однако Арнав не такой, каким кажется. У него есть заветная мечта – сделать так, чтобы его любимая сестра Анджали всегда была счастлива. И он готов ради этого на все.

Кадр из фильма "Как назвать эту любовь?"

“Кандидаты”

Трое друзей день и ночь готовятся к экзаменам, чтобы поступить на службу государству. Сериал рассказывает о крепкой дружбе, которая сталкивается со множеством трудностей и испытаний. Коренные жители Индии отмечают, что сериал снят очень правдоподобно. Будущие студенты центрального кадрового агентства Индии по набору высококлассных офицеров действительно вынуждены упорно трудиться, чтобы попасть на обучение мечты.

“Жульничество”

Главный герой Харшад Мехта – успешный предприниматель. Детство и юность он провел в бедности, но потом начал увлекаться фондовым рынком и мигом разбогател. Для Харшада не чужды ложь, манипуляции и мошенничество. Однако успех был недолгим, и главный герой быстро теряет все, что у него было. Сериал основан на реальных событиях, когда в 1922 году экономика Индии потерпела крах из-за того, что кто-то производил махинации с ценными бумагами.

Кадр из фильма "Жульничество"

“Махабхарата”

Сериал основан на древнеиндийском эпосе. В основе сюжета лежит история о распре между двумя ветвями династии Куру. Пандавы – олицетворение чего-то светлого, доброго и божественного. А Кауравы – нечто злое и подлое. Династии воюют за освободившийся престол. “Махабхарата” считается одним из самых лучших сериалов за всю историю существования индийского кино.