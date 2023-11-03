На KION состоялась премьера «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ»

«Учиться обращаться с деньгами важно с детства, не даром уроки финансовой грамотности уже входят в школьную программу. Мы благодарны партнерам за поддержку нашего нового проекта – и рады рассказать о финансах в формате “Хочу всё знать!”. Он подскажет юным зрителям и взрослым с любым уровнем подготовки, как обращаться с личными средствами, познакомит со структурой мировой финансовой системы.

Короткие серии с большим количеством иллюстраций удобно смотреть в любое время и в любом месте, последовательно или выборочно», – отмечает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.