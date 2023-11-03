На KION состоялась премьера «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ»

На KION состоялась премьера познавательного сериала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ»
3 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданный Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Пять серий уже доступны зрителям площадки бесплатно и по подписке. Всего выйдет 30 эпизодов по 12 минут, каждый из них ответит просто на три сложных вопроса о деньгах и финансах. Возрастное ограничение проекта 6+.
«Учиться обращаться с деньгами важно с детства, не даром уроки финансовой грамотности уже входят в школьную программу. Мы благодарны партнерам за поддержку нашего нового проекта – и рады рассказать о финансах в формате “Хочу всё знать!”. Он подскажет юным зрителям и взрослым с любым уровнем подготовки, как обращаться с личными средствами, познакомит со структурой мировой финансовой системы.
Короткие серии с большим количеством иллюстраций удобно смотреть в любое время и в любом месте, последовательно или выборочно», – отмечает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
Первые эпизоды в том числе рассказывают о способах создания криптовалюты, фондовых биржах, финансовых кризисах, плановой экономике и инфляции, устройстве российской банковской системы и экономических санкциях. Каждую пятницу в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте будет появляться по пять новых серий.