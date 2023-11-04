HBO отложила выпуск новых сезонов своих популярных сериалов
В их числе «Одни из нас», «Эйфория», «Добро пожаловать в Дерри» и др.
Продолжения популярных сериалов HBO «Белый лотос», «Эйфория» и «Одни из нас» не будут показаны в следующем году. Их релиз перенесён на 2025-й. Информацию подтвердил исполнительный директор HBO Кейси Блойс в ответ на вопрос, какое воздействие на график премьер телесети оказала продолжающаяся забастовка голливудских сценаристов/актёров.
Остаётся неясным, на каких этапах HBO приостановила работу над проектами. Известно только, что сценаристы «Белого лотоса» только засели за написание, когда их профсоюз принял решение выходить на пикеты. А, например, съёмки второго сезона «Последних из нас» были запланированы на январь 2024-го года.