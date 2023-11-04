HBO отложила выпуск новых сезонов своих популярных сериалов

В их числе «Одни из нас», «Эйфория», «Добро пожаловать в Дерри» и др.

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Продолжения популярных сериалов HBO «Белый лотос», «Эйфория» и «Одни из нас» не будут показаны в следующем году. Их релиз перенесён на 2025-й. Информацию подтвердил исполнительный директор HBO Кейси Блойс в ответ на вопрос, какое воздействие на график премьер телесети оказала продолжающаяся забастовка голливудских сценаристов/актёров.