Стивен Кинг назвал любимые фильмы ужасов
Недавно писатель Стивен Кинг озвучил список своих самых любимых фильмов ужасов. В подборку попали как очень старые картины, так и современные. Ещё автор назвал ленту «Мгла» — это экранизация его собственной повести.
22 любимых фильма ужасов Стивена Кинга
- «Демон внутри» (2016 год)
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год)
- «Подмена» (1980 год)
- «Багровый пик» (2015 год)
- «Рассвет мертвецов» (2004 год)
- «Глубокое синее море» (1999 год)
- «Спуск» (2005 год)
- «Дуэль» (1971 год)
- «Дьяволицы» (1954 год)
- «Пункт назначения» (2000 год)
- «Сквозь горизонт» (1997 год)
- «Попутчик» (1986 год)
- «Последний дом слева» (2009 год)
- «Мгла» (2007 год)
- «Ночь демона» (1957 год)
- «Руины» (2008 год)
- «Колдун» (1977 год)
- «Отчим» (1986 год)
- «Отзвуки эха» (1999 год)
- «Незнакомцы» (2008 год)
- «Деревня проклятых» (1960 год)
- «Ведьма» (2015 год)
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