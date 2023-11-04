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Стивен Кинг назвал любимые фильмы ужасов

Недавно писатель Стивен Кинг озвучил список своих самых любимых фильмов ужасов. В подборку попали как очень старые картины, так и современные. Ещё автор назвал ленту «Мгла» — это экранизация его собственной повести.

Стивен Кинг назвал любимые фильмы ужасов
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22 любимых фильма ужасов Стивена Кинга

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