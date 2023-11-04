Фильм «Продавцы боли»: новая работа режиссера «Гарри Поттера»

В главных ролях звёздные Крис Эванс и Эмили Блант.

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Чтобы выжить, стриминговым сервисам нужно ежемесячно выпускать море контента. Естественно, с таким потоком не каждый фильм окажется хитом уровня «Ирландца». Будут и проходняки, которые приятно смотрятся и быстро забываются.

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«Продавцы боли» — как раз такой середняк. Вы не включите новинку в список главных хитов года и вряд ли что-то вспомните о ней через пару дней, но ради неоднозначного сюжета и актёрской игры её стоит оценить.

«Продавцы боли»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Есть официальные субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Netflix.

Трагичная история о мечте и сделке с совестью

Лайза Дрейк (Эмили Блант) — умная и красивая женщина, которая пережила неудачный развод и оказалась на обочине жизни. Денег не хватает, нормальной работы нет, дочка болеет и нуждается в дорогостоящем лечении. Увы, Лайза даже нормальный ночлег обеспечить не может — герои шатаются по гаражам и захудалым отелям. Впрочем, девушка не сдаётся и каждую ночь читает мантру: «Я не проживу пустую жизнь, я исполню мечту».

Однажды Лайзе подворачивается шанс. Она знакомится с эгоистичным фармацевтом Питом Бреннером (Крис Эванс). Его компания идёт ко дну и цепляется за любую возможность на спасение — даже за красавицу Лайзу, которая становится продавцом нового лекарства. Если она заключит договор с парой докторов, заработает баснословные деньги.

По законам жанра сначала всё идёт наперекосяк. Врачи не замечают героиню, конкуренты легко её обходят, ситуация становится всё безнадёжнее. Вот только «Продавцы боли» умело притворяются фильмом о мечте — поэтому в момент предельного отчаяния Лайза добивается первой победы. Потом ещё одной. И ещё. Так мечта постепенно становится явью!

Проблема в том, что сюжет основан на одноимённой книге о фармацевтах, которые втирались в доверие к докторам, заваливали их подарками, возили на курорты. Всё ради рецептов на конкретные препараты, которые потом выпишут медики. Порой выгода затмевала разум, поэтому лекарства не всегда были проверенными. В результате такой халатности в США случился опиоидный кризис: больные массово подсаживались на обезболивающие и постепенно убивали своё здоровье.

Подобное происходит и в «Продавцах боли». У фильма позитивная основная часть, где герои покоряют мир и с разной степенью осознанности совершают преступления, и безжалостная кульминация, рушащая жизни и наказывающая за грехи.

Фанаты Гарри Поттера недолюбливают Дэвида Йейтса за последние экранизации, но в этот раз режиссёру удалось достойно рассказать противоречивую историю. «Продавцам боли» не хватает лоска, присущего лучшим жанровым фильмам, но достоинств у новинки хватает. Сюжет завораживает динамикой, на фоне звучит приятная музыка, красивых кадров полно, а актёры стараются — ничего выдающегося, но смотреть приятно.

Подонок из Криса Эванса лучше, чем герой

Главная звезда фильма — Эмили Блант. Ей удалось воплотить сложный образ: прошлое Лайзы трагично, настоящее туманно, а желание обеспечить дочке достойную жизнь разрывает изнутри. Мотивация простая, однако её хватает, чтобы переманить зрителя на сторону героини. Она творит плохие дела и заслуживает наказания — вот только ругать девушку не хочется. Это значит, что у сценариста и актрисы всё получилось.

Также стоит похвалить Криса Эванса, который повесил на гвоздь супергеройский костюм и вернулся к ролям харизматичных негодяев. Его персонаж не такой самовлюблённый, как в «Скотте Пилигриме», и не такой злой, как в «Сером человеке», но болеть за Пита Бреннера всё равно не хочется. Персонажу плевать на мораль, закон и пострадавших — главное, чтобы деньги текли рекой. Конечно, образ плоский, но Эванс вытягивает его фирменными ухмылками, импульсивностью и яркими фразами.

«Продавцы боли»: стоит ли смотреть?

«Продавцы боли» — хороший фильм на один раз. Вы вряд ли будете обсуждать его на форумах и советовать друзьям, но и жалеть о просмотре не станете. Если не знаете, чем занять вечер, или хотите больше узнать о фармацевтическом бизнесе, оцените новинку.

Оценка «Продавцы боли» — 7/10

Крепкая неоднозначная история

Смотреть на Криса Эванса и Эмили Блант приятно. Понравилось