Худшая серия в истории аниме: финал «Атаки титанов» разочаровал зрителей

Финал аниме «Атака титанов» стал самым низкооцененным эпизодом шоу. Рейтинг серии на IMDb составил 7,5 баллов из 10. Средний показатель других эпизодов оказался гораздо выше. Заключительная серия аниме-адаптации «Атаки титанов» вышла 4 ноября.

Спустя несколько часов на сайте IMDb начали появляться первые оценки зрителей. На момент публикации рейтинг финальной серии составляет 7,5 баллов из 10, что делает ее самой низкооцененной за всю историю тайтла. 41% зрителей оценил концовку легендарного аниме всего лишь на 1-2 балла.