В фильме Рязанова «Служебный роман» нашли забавный киноляп с зонтом

Интерес к советской комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова остается высоким даже сегодня, несмотря на истекшие десятилетия. Однако в ходе анализа киноклассики был обнаружен несколько киноляпов, привлекших внимание критиков. Один из таких моментов описан в материале портала РБК.

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Этот киноляп связан с сценой, в которой героиня, сыгранная Светланой Немоляевой, направляется к электричке, держа в руках зонт. Важной деталью является форма ручки зонта, которую держит Ольга Петровна Рыжова.

Однако внимательные зрители обратили внимание, что форма ручки зонта в кадре меняется. В одном моменте она круглая и белая, а в следующем моменте видоизменяется, превращаясь в плоскую. Этот киноляп можно заметить на 43-й минуте фильма.