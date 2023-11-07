Фильм «Призраки в Венеции»: где смотреть в России, обзор, впечатления

Новый фильм о великом сыщике превратили в хоррор.

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Качественные детективы выходят очень редко. Из новинок, которые стоят хоть какого-то внимания, вспоминаются разве что «Стеклянная луковица» и российская «Казнь». Неудивительно, что любители загадок так ждали «Призраков в Венеции». Это новый фильм о гениальном Эркюле Пуаро, который отыщет самую неприметную улику и раскроет любое убийство.

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Увы, прошлый фильм про сыщика «Смерть на Ниле» был красивым и цеплял актёрским составом, но огорчил слабой детективной аркой. Удалось ли исправить проблему в «Призраках в Венеции»? Однозначно да! В новинке меньше суперзвёзд, зато смотреть её интереснее.

«Призраки в Венеции»: где смотреть?

Фильм уже вышел в онлайне: его можно посмотреть дома или в определённых кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Fox.

Эркюль Пуаро на грани безумия

События фильма разворачиваются в Венеции, где отдыхает отошедший от дел Пуаро. Фанаты толпятся у его дверей, умоляют о помощи и подкидывают загадки, но детектив отвечает категоричным отказом. Самых непонятливых просителей личный телохранитель вообще скидывает в канал.

Всё меняет давняя подруга, книги которой сделали Пуаро звездой. Она пишет роман об экстрасенсах и просит разоблачить одну непонятную даму. Говорят, на её спиритических сеансах все сходят с ума и начинают верить в потустороннее.

Эркюль нехотя берётся за задание и попадает в очередную переделку. Сеанс начинается со связи с умершей девушкой, но со временем перетекает в сложное детективное дело с убийствами, множеством подозреваемых и необъяснимой жутью.

Особенность «Призраков в Венеции» в заигрываниях с психикой Пуаро. Детектив, который не верит в паранормальное, не может понять, что происходит. Проделки экстрасенса кажутся необъяснимыми, перед глазами проносятся невероятные видения, а система убеждений начинает трещать.

Столкновение рационального ума с мистикой — не новая идея для жанра. Ещё в «Шерлоке» герой Камбербэтча встречал нечто монструозное и пытался логично всё объяснить. Тему поднимали и в играх вроде Sherlock Holmes: The Awakened. Однако именно в новом фильме вопрос разобрали лучше всего: зритель заглянет в душу Пуаро, оценит его переживания, удивится моральным метаниям — следить за этим будет интересно.

При этом временами кино превращается в хоррор: повсюду мрак, в коридорах мелькают зловещие тени, а за героями явно следит что-то жуткое.

Вроде понимаешь, что на экране логичный детектив, но напрягаешься сильнее, чем при просмотре ужастика Александра Невского.

Секрет в завораживающей тёмной локации и отменной режиссуре Кеннета Брана, которой заодно играет самого Эркюля. Не зря в прошлом году его наградили «Оскаром»!

С загадкой тоже всё отлично. Подозреваемых много, а наказать за проступки хочется не только убийцу — поэтому чем дольше Пуаро копается в деле, тем сильнее теряет веру в человечество. К тому же «Призраки в Венеции» умело обманывают ожидания. В течение просмотра мнение о личности убийцы меняется несколько раз. Это ли не знак, что детектив удался?

Без Галь Гадот и Джонни Деппа тоже хорошо

Дело в том, что актёры идеально вписались в роли. Из Мишель Йео вышел роскошный экстрасенс, которому поверит кто угодно. Героиня Келли Райлли весь фильм развивается — поначалу это стереотипная мать в трауре, но со временем дама удивляет. Персонаж Кайла Аллена умело заставляет себя ненавидеть. За доктора, которого играет Джейми Дорнан, реально переживаешь.

Хотя лучше всех снова Кеннет Брана. Каждую минуту чувствуешь, как сильно актёр и режиссёр наслаждается фильмом. Неудивительно, что от просмотра трудно оторваться!

«Призраки в Венеции»: стоит ли смотреть?

«Призраки в Венеции» не станут классикой жанра, но займут почётное место в списке лучших детективов. Если любите загадки и расследования, пропускать новинку не стоит.

Оценка «Призраков в Венеции» — 8/10

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Интригующее расследование

Противостояние разума и мистики

Атмосфера жути

Отличные декорации

Много классных актёров.

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