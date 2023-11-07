В Голливуде снимут черную комедию "Барбенгеймер"

Режиссер малобюджетных фильмов Чарльз Бэнд собирается снять фильм о кукле-ученой из пластикового государства, которая пытается уничтожить человечество с помощью ядерной бомбы, пишет The Hollywood Reporter.

"В условиях, когда мир так разобщен и когда многие жанровые фильмы посвящены депрессивным темам, "Барбенгеймер" станет веселым, классным, остроумным, немного странным фильмом, который объединит людей с помощью смеха и веселья и напомнит нам, что кино может быть простым способом сбежать от реальности", — говорит Бэнд в комментарии People.

Бэнд также открыто заявляет, что хочет заработать славу и деньги на эксплуатации главного кинособытия 2023 года.

У компании Бэнда под названием Full Moon есть подразделение игрушек премиум-класса, и, по его словам, последние несколько месяцев он провел в работе над особыми куклами. Окончательный дизайн еще не готов, но одним аспектом Бэнд был готов поделиться: "Скажем так, она определенно будет держать в руках большую атомную бомбу".

Это будет 398-ой фильм Бэнда, известного режиссера и продюсера малобюджетных комедийных хорроров.