Гильдия киноактеров США продолжит забастовку

От гильдии киноактеров США последовало заявление в социальной сети Х, что переговорщиками профсоюза было отклонено “последнее, лучшее и окончательное предложение” голливудских студий, по этой причине забастовка не завершится. Предложенные условия киностудий Гильдия обсуждала с четвертого ноября.

“Есть несколько существенных вопросов, по которым у нас до сих пор нет соглашения, включая искусственный интеллект. Мы будем информировать вас о развитии событий”, – указывается в заявлении профсоюза.

Как отметили в агентстве AFP, на протяжении последних дней участниками переговоров становились лично главы студий. Тед Сарандос, который является одним из гендиректоров Netflix , указал, что еще не завершились переговоры.

Членами SAG-AFTRA были организованы забастовки, которые начались еще четырнадцатого июля. Их целью стало улучшить условия контракта, который предлагает Альянс продюсеров кинофильмов и телевидения. Те, кто участвуют в забастовках, не выходят на работу, а именно не участвуют в съемках кинофильмов и сериалов, в том числе не участвуют в кампаниях по продвижению проектов.