Режиссёр «Марвелов» рассказал, почему оставил фильм до конца производства

Несколько дней назад сообщалось о том, что тестовые показы фильма «Марвелы» полностью провалились, а режиссёр ленты Ниа ДаКоста оставила проект ещё на стадии постпродакшена и уехала в Лондон для выполнения другой работы.

© Чемпионат.com

ДаКоста отреагировала на эту информацию. Постановщица не стала отрицать, что поступила так, но пыталась дать объяснение своим действиям. Как оказалось, она была вынуждена начать работу над новой лентой из-за контракта.

К тому времени, когда я ушла, чтобы начать подготовку к своему следующему фильму, всем было понятно, что представляет собой этот фильм и чего мы хотим. На самом деле это было не так драматично, как думают люди.