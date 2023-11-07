Пореченков станет мэром города в «Полярном»

На ТНТ стартует продолжение сериала «Полярный», премьера которого запланирована на 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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«20 ноября в 20:00 на телеканале ТНТ выходит долгожданное продолжение сериала «Полярный», – рассказали представители ТНТ.

В третьем сезоне Михаил Пореченков вернется к роли Вити Громова, продолжая наводить порядок в небольшом заснеженном городке, где жизнь идет по особым полярным правилам. Главный герой теперь не только лучший фермер в Заполярье, но и счастливый отец. Однако он не сможет долго наслаждаться семейной идиллией, так как соглашается стать мэром Полярного по личной просьбе губернатора.

Витя не в восторге от новой должности. Вскоре выясняется, что предыдущий мэр оставил многомиллионную дыру в городском бюджете. Несмотря на желание уйти, Витя решает остаться на посту, когда понимает, что вступил в конфликт с влиятельным и нечестным бизнесменом Ломаевым для спасения жителей Полярного от выселения из собственных домов. Но беды не заканчиваются тут.

В новом сезоне Вите предстоит познакомиться с мамой Полины – преподавателем литературы на пенсии. Даже его новая высокая должность мэра не помогает ему удовлетворить высокие стандарты тещи.

«Витя всегда был эдаким Ильей Муромцем: богатырем, который выходит на свет, только когда князь зовет, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему все-таки придется принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником не только на словах, и это доверие нужно будет оправдать», – рассказал Пореченков.