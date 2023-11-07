Феи Винкс снова будут выглядеть по-другому в перезапуске мультсериала

Феи из «Клуба Винкс» возвращаются — правда, на этот раз не в том формате, к которому привыкли зрители.

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Сериал от Netflix закрыли на самом интересном месте, но это не значит, что «взрослая» история фей подошла к концу. Осень — сезон анонсов, и создатели Винкс порадовали нас новой информацией.

Тлум.Ру разбирается, что за комикс выпускают создатели Винкс и причём тут продолжение мультсериала.О чём речь? Именно так теперь будут выглядеть феи в новом комиксе.

Не самая стандартная рисовка, причём, на картинке нет Аиши, зато есть Беатрикс. А её линия в шоу весьма трагичная — неужели ведьмочке дадут второй шанс?

На New York Comic Con 2023 показали несколько любопытных деталей о комиксе и рассказали о ребуте (том самом 9 сезоне, который мы все давно ждём). Судя по всему, сюжетные линии в сериале от Netflix и мультсериале будут пересекаться.

В перезагрузке будут представлены те же персонажи, которых фанаты знают и любят, в новом облике. Винкс в ребуте будут знать друг друга с самого начала, поэтому Лейла появится с первого сезона. А ещё нас ждёт Огрон из Магов Чёрного Круга.

Появится ли в них Терра из сериала от Netflix — пока загадка.

По словам создателей, сериал будет предназначен для самых первых поклонников (сейчас им примерно от 20 до 25 лет), а также даст новым фанатам возможность открыть для себя мир Винкс. Новый сериал останется верным темам, которые сделали оригинальный сериал популярным среди зрителей.

Вот, что говорит Иджинио Страффи, создатель Винкс:«Новая версия — это анимационная история происхождения, созданная с использованием самых современных технологий компьютерной графики. Идея — рассказать нынешним девушкам, как формировался Клуб Винкс: многие из них не смогли увидеть первую серию, вышедшую в эфир 22 года назад, которая сейчас выглядит нестандартно даже по формату»