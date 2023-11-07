В абсурдистской комедии "Внутренняя Мимперия" появится Вампир в законе
Мультфильм "Внутренняя Мимперия", выполненный в манере абсурдистской комедии, покажут одновременно в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале 2x2 в 2024 году. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.
По сюжету безработного неудачника Пандыча назначают главным по подъезду, что открывает ему глаза на настоящий бытовой апокалипсис, происходящий в стенах дома. Его соседи - Вампир в законе, злодей Мим, семья Деревановых и др. - постоянно спорят и ругаются в чате подъезда, а Пандычу приходится за этим следить.
Решая проблемы со сломанным лифтом, круглосуточными магазинами "Черное и белое" и шумными вечеринками Пандыч находит новых друзей и потихоньку начинает разбираться в собственной жизни.
"Мы зацепились за тему странных соседей, потому что они есть в каждом доме. И иногда, конечно, они сводят с ума, но чаще всего создают бурю в подъезде, потому что нуждаются в общении", - рассказал один из авторов проекта Денис Всесвятский.
Презентация "Внутренней Мимперии" пройдет 12 ноября на фестивале Фандом Фест. Всего в проекте будет 12 серий хронометражем 15 минут каждая.