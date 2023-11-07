Названы номинанты на премию “Оскар”

Европейская Киноакадемия определила, какие фильмы будут номинированы на “Оскар” в этом году, сообщает “Российская газета”.

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Церемония вручения наград пройдет 9 декабря в Берлине.

За звание лучшего европейского фильма будут бороться французская картина “Анатомия падения” Жюстина Трие, финский фильм “Опавшие листья” Аки Каурисмяки и польская картина “Зеленая граница” Агнешки Холланда. За право называться лучшим фильмом Европы также сражаются итальянская картина “Я, капитан” Маттео Гарроне и британский фильм “Зона интереса” Джонатана Глейзера.

Постановщики также участвуют в номинации “Лучшая режиссура”.

А в номинацию “Открытие года” вошли такие фильмы как “20000 видов пчел”, “Как заниматься сексом”, “Ла палисиада”, “Безопасное место”, “Спокойная миграция” и “Вансан должен умереть”.