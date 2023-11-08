Фильм «Марвелы» выйдет в кинотеатрах России 11 ноября

Уже 10 ноября состоится мировая премьера фильма «Марвелы» — нового фильма Marvel . Картина расскажет, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

Лента официально не доберётся до России, однако российские кинотеатры уже анонсировали первые показы на 11 ноября. Об этом сообщают источники Cinemaplex и сеть Mori CInema. Если кинотеатрам действительно удастся наладить параллельный импорт так быстро, то премьера нового блокбастера Marvel состоится в России всего на сутки позже релиза во всём мире.