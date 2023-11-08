«Цыпленок для Линды» победил на БФМ в Москве

Анимационная картина «Цыпленок для Линды» совместного производства Франции и Италии стала победителем международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Он проходил в российской столице с 27 октября по 7 ноября.

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С 20 по 27 ноября мультфорум состоится в дистанционном формате по всей стране. Работа Себастьена Лоденбаха и Марии Кьяры Малты получила награду за лучший анимационный полнометражный фильм.

В российском национальном конкурсе победителем объявлен мультфильм «Ведрити» режиссера Никиты Мещерякова. Среди анимационных короткометражек лучшей признана работа «Наша форма» Егане Могаддам из Ирана.

Кроме того, специальным призом жюри отмечена короткометражная лента «А-А-А!» француза Османа Серфона. По результатам онлайн-части фестиваля будет определён обладатель приза зрительских симпатий.