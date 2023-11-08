Netflix сократит число выпускаемых фильмов в два раза

У нас за плечами было лишь несколько лет, в то время как среди конкурентов компании, которые в этом бизнесе уже целый век. Поэтому нужно задать себе следующий вопрос: какой будет наша бизнес-модель? И какое-то время ответ заключался в том, что нам просто нужно достаточно контента.