Появились персональные постеры фильма «По щучьему велению»

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.