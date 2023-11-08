«Сказочный патруль. Хроники Чудес»: Астер рассказал, как стал тайным злодеем-неумёхой

Вот уж у кого много книжек для чтения, так что у волшебниц. И почему-то, когда Маша в свежем эпизоде мультсериала «Сказочный патруль. Хроники Чудес» приносит ещё парочку, никто не горит желанием прочитать творения самого Астера, да, даже такая новинка появилась. Горе-достигатор написал практически биографию, сидя в заточении. Что же там? Узнайте при просмотре эпизода «Фиаско злодея» вместе с Тлум.Ру.

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Время всё узнать!

Маша соглашается начать читать книгу — только первую главу, не дальше — вслух. Там Астер всё делает по канонам автобиографии, то есть, начинает с детства. Он был не сильно выделяющимся из толпы, внимания на него почти не обращали, что обижало мальчика. Желая ко всему найти подход, Астер начал изучать людей. Так он понял, что им нравится, когда помогают в бедах, даже самых незначительных.

Но оказалось, что «помогаторы» забываются довольно быстро — на следующий день или того раньше. Астер опять вернулся к книгам, где добрался до упоминания того самого договора между тёмными и светлыми. Повзрослев, горе-злодей устроился в колледж, нашёл подходящего противника и начал воплощать коварный план, способствующий повышению репутации самого Астера.