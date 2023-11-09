Опубликован трейлер «Дрянных девчонок»

Зрители получили шанс вернуться в наполненные драмой залы North Shore High School. Киностудия Paramount опубликовала трейлер «Дрянных девчонок» - киноадаптации бродвейского мюзикла 2018-го года, поставленного на основе фильма 2004-го с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс.
Главную роль в новой картине исполняет Энгаури Райс, она играет Кэди Херон – ученицу, которая вносит сумятицу в ряды популярной группы старшеклассниц, когда налаживает контакт с Региной Джордж (Рене Рэпп), Карен Смит (Авантика) и Гретхен Уинерс (Бебе Вуд).
Сняли «Дрянных девчонок» Артуро Перез мл. и Саманта Джейн. Самое интересное, что в трейлере не так много музыки, как предполагает заявленный жанр мюзикла. Рене Рэпп воспроизводит на экране свою роль из бродвейского постановки, получившей 12 премий Tony. А Тина Фей, в свою очередь, повторяет роль из фильма 2004-го года, мисс Норберри. Она же написала сценарий обоих фильмов – и 2004-го года, и 2024-го.
Новые «Дрянные девчонки» выйдут на широкий экран 12-го января.