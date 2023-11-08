«Этого нельзя было предсказать». Нолан – об успехе «Оппенгеймера»

Для некоторых фильмов время выбрано так, как ты и предположить не мог. В одном случае вы начинаете снимать фильм, когда до его выхода остаётся два-три года, и вы пытаетесь попасть в цель, чтобы заинтересовать зрителей. В другом — ты просто ловишь волну, и твоя история оказывается именно той, которую ждут люди.