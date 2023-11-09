"Шрека 5" могут выпустить в 2025 году

О проекте заговорили вновь после успеха спин-оффа "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Теперь же стало известно, что маркетинговое подразделение студии активно работает над мультфильмом и его выход состоится в 2025 году. Во всяком случае, на это указывает профиль стажера, но TMZ обращает внимание читателей, что страница позднее была изменена, а упоминание о "Шреке" удалено из резюме.