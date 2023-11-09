"Шрека 5" могут выпустить в 2025 году
Стала известна вероятная дата выхода пятой части "Шрека". Релиз может состояться в 2025 году, стало известно из резюме стажера в NBC Universal, связанной с Dreamworks.
О проекте заговорили вновь после успеха спин-оффа "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Теперь же стало известно, что маркетинговое подразделение студии активно работает над мультфильмом и его выход состоится в 2025 году. Во всяком случае, на это указывает профиль стажера, но TMZ обращает внимание читателей, что страница позднее была изменена, а упоминание о "Шреке" удалено из резюме.
"Шрек" 2001 года внесен в Национальный реестр фильмов, являющихся достоянием США.