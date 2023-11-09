Стали известны первые детали четвертого сезона «Пацанов»

Что касается сюжета, то Бутчер будет знать о существовании вируса против суперов. Хоумлендер же предстанет перед судом за убийство человека в финале третьего сезона — оправдают ли главного антагониста, неизвестно. Наконец, создатели отметили, что для понимания сюжета новых «Пацанов» не нужно знать о событиях «Поколения Ви», однако они всё же рекомендуют посмотреть спин-офф.