Режиссер Кристофер Нолан рассказал, на каких условиях берется за работу
Известный режиссер, каждый фильм которого становится событием, - Кристофер Нолан раскрыл, что ему нужно для успешной работы над фильмом. Интервью с мастером вышло в издании Variety.
В этом году прошла громкая мировая премьера, на большой экран вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В интервью изданию режиссер поделился планами и открыл секрет - главное условие, без выполнения которого он не берется за работу.
Сейчас Кристофер Нолан открыт к новым предложениям, прием он согласен работать и с оригинальным сценарием, и с франшизой. Для него главное условие - это полная свобода творчества. Он подчеркнул, что ему важно чувствовать, что весь процесс принадлежит ему.
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