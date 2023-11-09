Кристофер Нолан рассказал, на каких условиях берется за работу

Известный режиссер, каждый фильм которого становится событием, - Кристофер Нолан раскрыл, что ему нужно для успешной работы над фильмом. Интервью с мастером вышло в издании Variety.

В этом году прошла громкая мировая премьера, на большой экран вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В интервью изданию режиссер поделился планами и открыл секрет - главное условие, без выполнения которого он не берется за работу.