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Режиссер Кристофер Нолан рассказал, на каких условиях берется за работу

Известный режиссер, каждый фильм которого становится событием, - Кристофер Нолан раскрыл, что ему нужно для успешной работы над фильмом. Интервью с мастером вышло в издании Variety.

Кристофер Нолан рассказал, на каких условиях берется за работу
© globallookpress.com

В этом году прошла громкая мировая премьера, на большой экран вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В интервью изданию режиссер поделился планами и открыл секрет - главное условие, без выполнения которого он не берется за работу.

Сейчас Кристофер Нолан открыт к новым предложениям, прием он согласен работать и с оригинальным сценарием, и с франшизой. Для него главное условие - это полная свобода творчества. Он подчеркнул, что ему важно чувствовать, что весь процесс принадлежит ему.

В чем секрет успеха фильма “Оппенгеймер”

Ранее Киллиан Мерфи сообщил, что хотел бы сняться в другом фильме Нолана.

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