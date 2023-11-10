Продюсер "Симсонов" заявил, что Гомер продолжит душить Барта в мультсериале

Исполнительный продюсер мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг заявил, что главный персонаж мультсериала Гомер продолжит в новых сериях в качестве "воспитательного" момента душить своего сына Барта. Ранее сам персонаж в одной из серий заявил, что отказался от этой практики.

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"Гомер Симпсон был недоступен для комментариев, поскольку был занят удушением Барта", - приводит Variety шутливый комментарий Грейнинга по поводу дальнейшей линии поведения Гомера.

Напомним, в 35-м сезоне сериала Гомер признался, что после долгих лет удушающих приемов у него появилось крепкое рукопожатие и подчеркнул: "Я больше этим не занимаюсь. Времена изменились".