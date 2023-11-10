Премьера сериала «Оборотень» пройдет 26 ноября

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Всероссийская телевизионная премьера сериала канала РЕН ТВ «Оборотень» (18+) состоится 26 ноября этого года. Начиная с 13:00, зрители РЕН ТВ смогут посмотреть все 8 серий сериала.

Главные роли в этом остросюжетном экшне исполнили Денис Шведов и Максим Щёголев.

Онлайн-премьера сериала состоялась на платформе Wink, по итогам показа первых серий проект продемонстрировал пятый старт среди всех сериальных проектов Wink Originals в 2023 году.

По сюжету, номер 5 присвоили главному герою (Денис Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, – открытка от некоего Петра некому Андрею.

«Номеру пятому» предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы.

На самом деле Пётр и Андрей – боевой тандем, в котором Пётр – куратор, а Андрей – универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память.