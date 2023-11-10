Инсайдер объяснил, как концовка «Локи» влияет на сюжет «Дэдпула 3»

10 ноября состоялась премьера финального эпизода второго сезона сериала «Локи». В связи с этим инсайдер MyTimeToShineHell объяснил, как концовка шоу влияет на сюжет «Дэдпула 3».

© Чемпионат.com

По словам информатора, события будущей картины будут происходить после финала «Локи». УВИ узнаёт, что Канги собираются начать новую мультивселенскую войну. В связи с этим организация начинает собирать команду для борьбы с Советом Кангов.

Управление временными изменениями хочет завербовать Росомаху. Однако Дэдпул, находящийся в заключении после изменения времени, узнаёт об этом и сбегает. Затем он сам пытается найти Росомаху, чтобы они стали «лучшими друзьями».