Вышел трейлер ужастика "Заклятие. Зарождение зла"

Опубликован русский трейлер аргентинского мистического хоррора под названием Auxilio (по-латыни - "Помощь"), который у нас в прокате окрестили "Заклятие. Зарождение зла".

Синопсис: "1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц".