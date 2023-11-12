Завершились съемки сериала «Маня и Груня»
В Москве завершились съемки многосерийного детектива «Маня и Груня». Проект создается кинокомпанией «Стелла». Телепремьера запланирована на телеканале «Россия».
Главные роли в картине исполняют: Екатерина Копанова, Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Дмитрий Блохин, Владимир Зайцев, Ася Домская, Александр Половцев, Наталья Батрак и другие. Режиссёром выступает Кирилл Седухин.
Екатерина Копанова, исполнительница роли Марины Пичугиной:
«Это мой первый опыт такой насыщенной работы с собакой в кадре. Но у нас с ней все прекрасно получалось, как будто мы уже много лет снимаемся вместе. Однако Вера — так зовут ее в жизни — очень сильная. И, когда я держала ее за поводок, она иногда просто вытаскивала меня из кадра: собака же не может стоять и говорить текст, как я, ей куда нужно, туда она и пошла, и меня за собой потащила. Вера — добрая, умная и милая овчарка. Мне и моей героине Марине Пичугиной очень с ней повезло: Груня становится для Мани другом, членом семьи. И очень помогает в расследовании. Груня, как человек, все понимает, когда надо — лапкой потрогает. Это так мило!»
Илья Носков, исполнитель роли Романа Лукина:
«Я вообще зарекался играть положительных персонажей. И сюда попал почти случайно: влетел, когда уже начались съемки. Не могу сказать, что сценарий меня сразу зацепил. Но сходил на пробы, увидел режиссера, главную героиню и влился в эту историю. Надеюсь, мне удалось ее дополнить, углубить, сделать объемнее, веселее. Это — ироничный детектив. И тут серьезные расследования сливаются с витиеватостями личных отношений среди коллег, весьма динамичных, нарастающих, угасающих. Тут много подводных камней, куча вторых, третьих, четвертых планов, которые, надеюсь, наполняют эту историю и сделают ее интересной зрителю».
Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди — Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама.
Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной — способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня…