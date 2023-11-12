Завершились съемки сериала «Маня и Груня»

«Это мой первый опыт такой насыщенной работы с собакой в кадре. Но у нас с ней все прекрасно получалось, как будто мы уже много лет снимаемся вместе. Однако Вера — так зовут ее в жизни — очень сильная. И, когда я держала ее за поводок, она иногда просто вытаскивала меня из кадра: собака же не может стоять и говорить текст, как я, ей куда нужно, туда она и пошла, и меня за собой потащила. Вера — добрая, умная и милая овчарка. Мне и моей героине Марине Пичугиной очень с ней повезло: Груня становится для Мани другом, членом семьи. И очень помогает в расследовании. Груня, как человек, все понимает, когда надо — лапкой потрогает. Это так мило!»