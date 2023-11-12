Больше половины самых популярных сериалов октября оказались российскими

По итогам октября больше половины самых популярных сериалов оказались российского производства. Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на данные собственного рейтинга "Кинопоиск: Pro".

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Всего в рейтинг попали 20 отечественных и иностранных сериалов. 11 из них - российские.

Возглавляет список "Жизнь по вызову" о буднях индустрии интим-услуг с Павлом Прилучным в главной роли. На втором месте - "Папины дочки", на третьем - "Зимородок", это турецкая любовная драма. Следом - отечественная комедия "Иваньково" и подростковая музыкальная драма "Плакса" с дочкой лидера "Руки вверх!" Сергея Жукова в главной роли.

Шестое место у мультсериала "Рик и Морти", седьмое - у "Американской истории ужасов", восьмое и девятое место заняли российские детективы "Первый отдел" и "Бизон: Дело манекенщицы".

Замыкает десятку самых популярных сериалов японское аниме "One Pice: большой куш".

Также в список попали российские "Реальные пацаны", "Кибердеревня", "Зеркало лжи", "Контейнер" и "Два холма".