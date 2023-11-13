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Работа над фильмом Mortal Kombat 2 возобновлена — фото со съемок

Съемки фильма Mortal Kombat 2 возобновились после длительной приостановки. Об этом сообщил СиДжей Блумфилд, исполняющий роль Бараки. Актер также поделился свежими фотографиями со съемок.

Работа над фильмом Mortal Kombat 2 возобновлена — фото со съемок
© Cq.ru

Блумфид опубликовал две фотографии на своем аккаунте в соцсетях. На одном из снимков видно, как визажисты работают над образом актера.

Cq.ru

Подпись к публикации гласит:

Мы вернулись, детка! После 118 дней и беспрецедентной демонстрации поддержки и солидарности со стороны сценаристов, актеров, съемочной группы и любителей этого ремесла историческая забастовка наконец завершилась. Спасибо всем, кто участвовал в том, чтобы все это подошло к концу, и теперь мы можем вернуться к тому, что мы любим делать.

СиДжей Блумфилд