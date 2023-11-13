Работа над фильмом Mortal Kombat 2 возобновлена — фото со съемок

Мы вернулись, детка! После 118 дней и беспрецедентной демонстрации поддержки и солидарности со стороны сценаристов, актеров, съемочной группы и любителей этого ремесла историческая забастовка наконец завершилась. Спасибо всем, кто участвовал в том, чтобы все это подошло к концу, и теперь мы можем вернуться к тому, что мы любим делать.