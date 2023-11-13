Турецкий сериал "Клюквенный щербет" впервые покажут на российском ТВ

С 13 ноября на телеканале START World начинается эксклюзивный показ первого сезона популярного турецкого "дизи"* - сериала "Клюквенный щербет". Еежедневно в 20:00 будут выходить сразу две серии сериала с повтором на следующий день.

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"Клюквенный щербет" - история молодых влюбленных Доа и Фатиха. Чтобы обрести совместное счастье, им нужно примирить свои семьи - религиозную семью Фатиха, где следование традициям ставят превыше всего, и своенравную и властную мать главной героини, которая имеет свои планы на жизнь дочери.

Первый сезон проекта доступен в онлайн-кинотеатре START, сейчас выходят премьерные эпизоды второго сезона - сериал уже посмотрело более 500 тысяч зрителей.

Что касается телеканала START World, он летом этого года изменил контентную политику, сделав ставку на турецкие сериалы и отдав под них 70% эфирного времени. По данным MediaHills (экспертная компания), благодаря новой программной стратегии, с августа по октябрь 2023 года START World поднялся вверх на 40 позиций и вошел в топ-100 российских телеканалов.

Первым турецким сериалом на START World стал суперпопулярный "Зимородок". За время премьеры недельный охват телеканала вырос в 2,2 раза. На конец октября суточный охват превысил 530 тысяч зрителей.

"Клюквенный щербет" стартовал на турецком телеканале Show через месяц после "Зимородка". Сериалы немедленно стали конкурентами, победу одержал "Клюквенный щербет".

Справка "РГ"