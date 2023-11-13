Фильм «Марвелы» начнут показывать в кинотеатрах России с 16 ноября

10 ноября в мировом прокате вышли «Марвелы» — новый фильм киновселенной Marvel. В России премьера картины официально не состоялась, однако кинотеатры уже готовятся к показам с помощью предсеансового обслуживания и других привычных за последние полтора года методик.

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Так, ленту под локализованным названием «Капитан Марвел 2» с 16 ноября покажут в «Мягком кинотеатре» в Москве и некоторых других сетях, а в Mori Cinema показы запланированы на 23-е число. Судя по всему, остальные кинотеатры получат свои копии примерно до конца месяца.