Гомер так и продолжит душить Барта в «Симпсонах»

Глава знаменитой семьи «Симпсонов» так и будет дальше проявлять агрессию по отношению к своему сыну. Именно так заявил соавтор и продюсер сериала Джеймс Л. Брукс. Гомер Симпсон, который довольно часто душит Барта ради смеха, в недавнем эпизоде McMansion & Wife, вышедшем в эфир 22 октября, как будто намекнул, что изменит свое поведение.

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Главный герой познакомился со своим новым соседом Тайером, который отметил, что у Гомера «неплохая хватка», когда они пожали друг другу руки. «Видишь, Мардж, удушение мальчика принесло свои плоды. Шучу. Я больше так не делаю. Времена изменились», — пошутил Гомер, обращаясь к своей жене Мардж.

Отвечая на вопрос о том эпизоде, Брукс сказал, что это лишь иллюзия перемен. Затем он показал иллюстрацию, на которой Гомер душит сына, а тот держит в руках смартфон с заголовком «Симпсоны: Больше никаких удушений».

«Его будут продолжать душить, если вы хотите использовать этот ужасный термин. Он будет по-прежнему любим своим отцом особым образом», — добавил соавтор сериала.