Том Хиддлстон намекнул, что еще вернется к роли Локи в Marvel

Я дважды в своей жизни прощался с ними. Я написал им и сказал что-то вроде: «Большое вам спасибо. Это было похоже на роль всей моей жизни». Они ответили: «Возвращайся в любое время». Поэтому я думаю, что на данный момент было бы неразумно делать какие-либо выводы по этому поводу.