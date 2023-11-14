Что известно про новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

В июле 2023 года в Японии вышел новый фильм режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). Картина собрала преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей за красоту, психологизм и философский подтекст — отличительные черты всех аниме Миядзаки. «Лента.ру» рассказывает, каким событиям посвящен мультфильм и когда он выйдет в российский прокат.

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Дата выхода мультфильма «Мальчик и птица» в России

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Премьера мультфильма изначально должна была состояться в ноябре, но потом по неизвестным причинам релиз перенесли.

Актуальная запланированная дата выхода «Мальчика и птицы» в России — 7 декабря 2023 года

Права на прокат мультфильма приобрела компания «Русский репортаж». После завершения показа аниме в кино, «Мальчик и птица» выйдет эксклюзивно на платформе «Кинопоиск».

Сюжет мультфильма «Мальчик и птица»

В разгар Второй мировой войны, во время воздушного налета на Токио, двенадцатилетний мальчик по имени Махито теряет свою мать. Спустя некоторое время его отец, владелец завода по производству авиационных боеприпасов, женится на младшей сестре своей покойной жены, Нацуко. Все вместе они переезжают в сельскую местность, но Махито приходится там нелегко. У него не ладятся отношения ни с мачехой, ни с новыми одноклассниками. Вдобавок ко всему, в поместье Махито встречает загадочную цаплю, которая словно преследует его.

Однажды Махито, отчаявшийся от одиночества и уставший от склок в школе, специально ранит себя камнем, чтобы остаться дома. Бродя по поместью, он находит старую книгу под названием «Как поживаете?». В ней оставлены записи его матери, которая хотела подарить эту книгу сыну, когда мальчик подрастет. В то же время Махито обнаруживает, что цапля, которая продолжает за ним наблюдать, умеет говорить.

Дразня мальчика, птица приводит его к таинственной башне и предлагает туда зайти, утверждая, что мать Махито на самом деле жива

Как и в других фильмах Миядзаки, в «Мальчике и птице» есть автобиографические элементы. Детство режиссера выпало на военные годы, и он, как и Махито, был вынужден эвакуироваться в деревню вместе с семьей.

Отец Миядзаки тоже работал в компании, занимающейся производством деталей для истребителей (эта автобиографическая деталь особенно прослеживается в другой картине режиссера — «Ветер крепчает»). Кроме того, многие женские образы и в этом фильме, и в остальных вдохновлены матерью Миядзаки, ушедшей из жизни в 1983 году.

История создания и отзывы

О своем желании снять еще один полнометражный фильм Хаяо Миядзаки заявил еще в 2016 году, хотя ранее он говорил, что уходит из кино — на тот момент режиссеру исполнилось 75 лет. Последней его работой должен был стать уже упомянутый мультфильм «Ветер крепчает».

Съемки мультфильма «Мальчик и птица» в итоге растянулись на 7,5 года

При этом анимационная Studio Ghibli отказалась от всех промо-материалов, порадовав поклонников только одним постером в преддверии официальной премьеры. Продюсеры подумали, что не стоит рекламой портить зрителям впечатления от мультфильма, да и Миядзаки уже не то чтобы в ней нуждается. В этом они были правы. За три дня «Мальчик и птица» установил рекорд по продажам билетов, а к 6 сентября собрал около 52,5 миллиона долларов в прокате.

7 сентября картина Миядзаки открыла 48-й международный кинофестиваль в Торонто, став первым анимационным фильмом в истории, удостоившимся такой чести. «Мальчика и птицу» включили в программы Нью-Йоркского и Гентского кинофестивалей, а также в программу кинофестивалей в Сиджесе и Сан-Себастьяне.

Рейтинг аниме на iMDB сейчас составляет 7,6 из 10. Телеканал «Би-би-си» описал фильм как «сказку о взрослении, в которой ребенок должен преодолеть свой эгоизм и научиться жить для других», Time Out назвал его сложным шедевром, а Афиша Daily — в целом необязательным, но много кого осчастливившим выходом «на бис».

Что посмотреть у Миядзаки в ожидании премьеры?

«Навсикая из Долины ветров» (1984)

После глобальной ядерной войны на Земле произошла экологическая катастрофа. Поверхность планеты покрылась лесами, в которых растут ядовитые растения и грибы, также здесь живут огромные насекомые-мутанты. Оставшиеся в живых люди прячутся в небольших поселениях, периодически устраивая войны за ресурсы.

Одно из таких поселений-царств называется Долина ветров, и правит им отважная принцесса Навсикая. Жители Долины ветров добывают энергию и воду из глубины земли и ведут мирное существование, пока вдруг не сталкиваются с воинственными соседями — те хотят воссоздать опасное оружие, способное окончательно уничтожить планету.

«Мой сосед Тоторо» (1988)

Сестры Мэй и Сацуки вместе с отцом переезжают в деревню. Однажды они узнают, что близлежащий лес населяют духи во главе с добрым правителем Тоторо и знакомятся с ним. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им преодолевать повседневные трудности.

«Ведьмина служба доставки» (1989)

Достигнув тринадцатилетия, молодая ведьма Кики должна какое-то время прожить среди людей. Вместе с котом Дзидзи она едет в город и открывает свое дело — экстренную службу доставки. Новая работа сулит молодой ведьме невероятные приключения, в которых она найдет много верных друзей.

«Порко Россо» (1992)

Герой Первой мировой войны Марко Пагот перестал верить в людей, за что высшие силы превратили его в человекоподобную свинью. Теперь Марко зовут Порко Россо, он охотится на воздушных пиратов и однажды сам становится их мишенью.

«Принцесса Мононоке» (1997)

Молодой принц Аситака убивает вепря и навлекает на себя смертельное проклятие. Впрочем, по словам старой ведуньи, он в силах изменить свою судьбу. Аситака отправляется в опасное путешествие и попадает в загадочную страну, где люди воюют с обитателями леса. Одна из жительниц таинственного мира — принцесса Мононоке, выращенная волками.

«Унесенные призраками» (2001)

Мистическая притча о девочке Тихиро — классика, которую, пожалуй, смотрел даже тот, кто на дух не переносит аниме.

Тихиро с родителями переезжает в новый дом. На пути к нему семья случайно оказывается в странном городе, где нет никого и ничего, кроме накрытого стола, полного еды и напитков. Мама и папа девочки с жадностью набрасываются на угощение и превращаются в свиней. Теперь Тихиро нужно найти способ расколдовать их и вызволить из плена злой колдуньи Юбабы.

«Ходячий замок» (2004)

Юная шляпница Софи навлекает на себя гнев колдуньи и превращается в старуху. В ужасе она убегает из города и попадает в таинственный дом на курьих ножках, где встречает волшебника Хаула, его помощника Маркла, демона Кальцифера и немое огородное пугало. Софи просит их помочь избавиться от чар, однако не знает, что ее новые друзья тоже заколдованы.

«Рыбка Поньо на утесе» (2008)

Маленькая рыбка Поньо, дочь волшебника и морской богини, очень любопытна. Она уплывает из дома, чтобы понаблюдать за людьми, но застревает в стеклянной банке. В итоге ее выбрасывает на берег, где рыбку подбирает пятилетний малыш Сосукэ. Дети становятся друзьями, и теперь Поньо хочет только одного — стать человеком.

«Ветер крепчает» (2013)