«Это слишком свежо». Режиссер «Барби» до сих пор не читала обзоры на свой фильм

Наверное, я возьмусь за папку [с рецензиями] где-нибудь в феврале. Пока это слишком свежо. Всё, что я знаю об успехе фильма, — это анекдот. Многие люди ведь даже не могут вспомнить последний фильм, который они посмотрели в кинотеатре.