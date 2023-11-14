Названа дата начала съемок 2 сезона The Last of Us

Недавно глава HBO Кейси Блойс заявлял , что съемки второго сезона «Одни из нас» начнутся в начале 2024 года, но теперь сервис FTIA раскрыл точную дату.

Съемочный процесс новых эпизодов сериала по мотивам игры The Last of Us Part 2 стартует 7 января. Предполагается, что в таком случае премьера 2 сезона шоу состоится не раньше 2025 года.

По словам шоураннера сериала Крейга Мэйзина, «Одни из нас» может получить от трех до пяти сезонов. Это будет зависеть как от популярности шоу, так и от задумок сценаристов. Ранее вышел тизер российского аниме о супергероях «Невский», который озадачил зрителей.