Стоит ли смотреть "Дворец"  Романа Полански

Кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в широкий прокат фильм «Дворец» – громкое событие Венеции 2023, сатирическую комедию живой легенды Романа Полански, действие которой происходит в новогоднюю ночь, а в главных ролях задействован феерический актерский состав: не только Александр Петров, но и Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз.

© Кадр из фильма "Дворец"

Режиссер фильма – Роман Полански, один из величайших режиссеров современности, практически каждый фильм которого сегодня имеет культовый статус. Мировую известность он обрел благодаря дебютному фильму: «Нож в воде» (1962) получил приз критики Венецианского кинофестиваля и был номинирован на премию «Оскар».

Видео дня

Первый фильм на английском языке – «Отвращение» с Катрин Денев – завоевал «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. Режиссерский «Оскар» Роман Полански получил за фильм «Пианист» (2002), эта же картина стала обладательницей Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

«По самым разным причинам я долгие годы откладывал съемки «Дворца». И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу себе позволить снять такой фильм. Лучшей возможности может уже и не представится» (Роман Полански).

«Это незаслуженно забытый жанр кино guilty pleasure, которое смотреть и стыдно и смешно и хочется повторить. Шумная реакция на фильм, на наш взгляд, вызвана тем, что такое кино не ожидали увидеть от автора оскаровского «Пианиста», «Офицера и шпиона», «Резни» , «Девятых врат» , «Ребенка Розмари» и других знаковых картин мэтра. Что ж, мы приглашены на сеанс самим Романом Полански, так что давайте отбросим предрассудки и развлечемся зрелищем», говорит – глава кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяна Долженко.

Ревизор

«Дворец» – блистательная сатирическая комедия из жизни неприлично богатых. Фанни Ардан играет капризную маркизу, главная забота которой – запор ее любимой чихуахуа; Джон Клиз (участник британской культовой труппы «Монти Пайтон») – престарелый бизнес-магнат, который приезжает в отель со своей юной супругой и живым пингвином; Микки Рурк появляется в фильме в роли сварливого американского бизнесмена, чей главный аксессуар – белокурый парик в стиле Дональда Трампа.

Отпраздновать Новый год в роскошный отель Palace в Швейцарии приезжает и колоритная компания богатых русских во главе с бритоголовым Антоном (Александр Петров). По всей видимости, мы имеем дело не только с самым последним фильмом в фильмографии мэтра, но и с самым бунтарским.

Критики уже сравнивают фильм с «Треугольником печали», «Отелем Гранд Будапешт» и сериалом «Белый лотос», а среди произведений мэтра самой близкой по стилю называют одну из его ранних культовых картин «Бал вампиров».

31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

Новый фильм легендарного Романа Полански объединил звезд мирового кино не только в кадре, но и за его пределами: от легендарного сценариста Ежи Сколимовского и двукратного обладателя премии Оскар – композитора Александра Деспла до художника по костюмам Карло Поджоли, известного работой над фильмами Федерико Феллини и Паоло Соррентино, а также сериалом «Молодой папа».

Цитаты создателей и съемочной группы

Роман Полански:

На протяжении почти полувека я часто бывал в роскошном отеле Palace в Швейцарии. Я наблюдал жизнь этого отеля и его постояльцев – фантастически богатой элиты, вокруг которой крутится обслуживающий персонал. Эти два мира по-своему уморительны, иногда гротескны. Их разделяет все, начиная с политических взглядов. А объединяет только фигура управляющего, который старается угодить им всем, и со своим дипломатическим чутьем находит выход из самых невероятных ситуаций. Однажды меня пригласили встретить Новый год в этом отеле. Новый 2000 год. И тогда я захотел снять комедию об этом абсурдном и экзотическом мире. Саркастическую и грубоватую, но не лишенную снисходительности и сочувствия к героям.

Александр Петров:

Конечно, я волновался, когда ехал на съемки. Но уже во время репетиций вдруг почувствовал, что Роман Полански напоминает мне моего мастера – Леонида Хейфеца. Это одна школа! У нас была интернациональная команда, Роман на площадке переходил с английского на французский, потом с польского на английский. Неважно на каком языке он говорил, я его понимал как будто на каком-то другом уровне. Участие в этих съемках стало для меня невероятным приключением. Лично мне очень важно, чтобы это кино посмотрело как можно больше людей, это выдающаяся картина.

Микки Рурк:

Искренне уважая Романа и восхищаясь им, я делал все в точности, как хотел от меня этот гений. Я даже позволил ему надеть на меня «белокурый парик». Я так ненавидел этот парик, что в последние дни съемок вылил на него жидкость из зажигалки и поджег. Роман тогда ко мне подошел и очень спокойно и с любопытством спросил: «Ты действительно так сильно его ненавидишь?». Наконец я смог сказать ему правду: «Я ненавижу его больше, чем вы можете себе представить!» Тогда Роман сказал: «Теперь я хочу снять еще один фильм с тобой, но уже без белокурого парика».

Фанни Ардан:

Роман страстный. Прелесть работы с ним в том, что я всегда учусь. Он подсказывает мне интонации, жесты, которые обогащают характер и сюжет. Роман постоянно импровизирует, все непредсказуемо. Слушать его и наблюдать за его работой – словно наблюдать за работой художника или скульптора, постоянно стремящегося довести до совершенства свое произведение.

Джон Клиз:

Было интересно наблюдать за Романом. Он никогда не позволял себе торопиться при принятии решений. Даже когда он был измотан, он продолжал пробовать различные варианты, пока не оставался довольным всеми деталями. Сцены в лифте и в постели репетировались снова и снова. Нашей задачей было найти баланс между магическим и комическим.

Ревизор

Факты о фильме

Съемки фильма проходили на одной площадке – в швейцарском отеле Palace. Выбор был очевиден, ведь в стенах именно этого отеля родился сценарий фильма. Отель был открыт ровно 110 лет назад, в декабре 1913 года.

Для оператора Павла Эдельмана «Дворец» стал шестым совместным фильмом с Романом Полански: «Обычно мы снимаем фильмы Полански в тщательно подготовленных декорациях. В этот раз мы снимали в настоящем отеле. Это означает, что нам пришлось приспосабливаться к существующим условиям, а это всегда интересная задача. Всей съемочной командой мы жили в фильме и стали его частью».

«Дворец» является первым крупным международным проектом для актера Александра Петрова. Фильм удостоился рекордных 0% на Rotten Tomatoes после своей премьеры на Венецианском кинофестивале.

Один из героев фильма – пингвин. Но работать с живой птицей было невозможно, поэтому для съемочного процесса был изготовлен деревянный пингвин с колесиками, который мог двигаться во время действия.