Съемки «Гладиатора 2» возобновятся «через пару недель»
Постановщик грядущего «Гладиатора 2» Ридли Скотт дал большое интервью изданию Deadline. В нём 85-летний режиссёр рассказал в том числе о состоянии производства ленты, съёмки которой пришлось отложить на четыре месяца из-за забастовки актёров Голливуда.
Скотт подтвердил, что за первую половину лета успел снять примерно 90 минут готового материала — ему осталось снять ещё примерно столько же. Что касается возвращения к рабочему процессу, то съёмки «Гладиатора 2» должны возобновиться уже через пару недель.
Мы возобновим работу через пару недель. Слава Богу, всё наконец закончилось. Мы отсняли около 90 минут готового материала. Сейчас декорации приводят в надлежащий вид. Мне нужно снять ещё 90 минут.
Главные роли в «Гладиаторе 2» сыграли Пол Мескал, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джимон Хонсу и Джозеф Куинн. События сиквела развернутся спустя 25 лет после событий оригинального фильма. Премьера картины всё ещё запланирована на 22 ноября 2024 года.